Актёр из Новосибирска снялся во втором сезоне сериала «Иванько»

Во втором сезоне сериала «Иванько» на ТНТ снялся актёр из Новосибирска Алексей Вертков.

18 сентября на ТНТ пройдёт премьера нового сезона сериала «Иванько» от Good Story Media, в котором снялся известный актёр из Новосибирска Алексей Вертков. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

Алексей сыграет роль Кости. Он учился в Новосибирском театральном училище и работал в городском Драматическом театре под руководством С.Афанасьева. Позже он окончил режиссерский факультет ГИТИС и стал заслуженным артистом РФ в 2018 году. Актёр участвовал в съёмках «Воскресенье», «Перевал Дятлова», «Собор», «Иванько» и других более 60 фильмов и сериалов.

Как отметил Алексей Вертков, второй сезон сериала вышел более детальным в плане ситуаций, мотивов и внутренних метаний персонажей.

«По крайней мере, я это так вижу. Сериал стал глубже. В новых сериях Костя становится более осознанным, да и остальные тоже. Думаю, если вы уже видели первый сезон, то вам должно быть интересно узнать, что произойдет дальше, как развиваются все сюжетные линии», — рассказал актёр.

Сериал «Иванько» рассказывает трогательную и жизненную историю о непохожих друг на друга, но очень узнаваемых типажах женщин и мужчин. Они отчаянно пытаются наладить свою жизнь, но запутываются ещё сильнее.

Во втором сезоне снялись Валентина Мазунина, Лина Миримская, Виктория Заболотная, Денис Шведов, Алексей Вертков, Михаил Тройник, Анастасия Акатова, Антон Шаврин и другие актеры. В производстве поучаствовала креативный продюсер и сценарист Ксения Воронина («Физрук» и «Патриот»).

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