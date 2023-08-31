Александр Баев: В Новосибирской области впервые отправили на экспорт рапсовый жмых

Новосибирская область впервые экспортировала рапсовый жмых.

Новосибирская область экспортировала в Монголию высокобелковый, питательный для животных рапсовый жмых. Об этом сообщил руководитель управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям Александр Баев, передает ТАСС.

Это первый случай экспорта такой продукции. По словам Баева, в Монголию отправилось свыше 20 тонн рапсового жмыха. Он подчеркнул, что поставки начинаются преимущественно с небольших объемов, в дальнейшем наблюдается их наращивание.

Баев отметил, что с начала текущего года Новосибирская область нарастила поставки продукции животного происхождения в другие страны. Так, удалось экспортировать свыше 7000 тонн. В минувшем году показатель был на 1000 тонн меньше. Регион отправляет на экспорт яйцо, мороженое, рыбу, мясо птицы, корма и кормовые добавки.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском заработает в тестовом режиме ТЛЦ «Сибирский».