Астрологи дали прогноз по Суровикину на сентябрь — генерала ждут перемены

Прогноз по знаку зодиака генерала Сергея Суровикина опубликовали астрологи.

Пропавший генерал Сергей Суровикин из Новосибирска родился 11 октября и его знак зодиака — весы. Согласно гороскопу, подготовленному порталом mail.ru, сентябрь обещает быть для него интересным и захватывающим месяцем, полным ярких эмоций и перемен во всех сферах жизни.

Первая половина месяца станет для него удачным временем, чтобы выйти за рамки привычного и попробовать что-то новое. Решительность и настойчивость в действиях помогут быстро добиться успеха. Вероятны необычные встречи и знакомства, которые могут привести к важным отношениям.

Вторая половина сентября обещает Сергею Суровикину успехи в работе. Однако ему придётся сосредоточится на ней и быть настойчивым, уверенным в своих силах. Это время также подходит для решения финансовых вопросов, крупных покупок и вложений в собственные бизнес-проекты.

Гороскоп советует «генералу Армагеддону» доверять интуиции и быть готовым к неожиданностям, которые могут складываться совсем не так, как ожидалось. Однако, звезды на стороне Весов, и вскоре станет ясно, что всё идет по плану.