Беременная жительница Новосибирска заявила об избиении директором магазина

Беременная жительница Новосибирска заявила, что её избила директор магазина «Маяк» из-за нежелания уволиться.

Работница магазина «Маяк» на улице Волочаевской заявила, что её избила директор из-за нежелания уволиться по собственному желанию. Об этом она рассказала паблику «АСТ-54» во «ВКонтакте».

По словам пострадавшей, 28 августа она сообщила работодателю о своей беременности, однако ей сразу было предложено уволиться по собственному желанию. Женщина ответила отказом.

«Она вызвала меня в кабинет и принуждала подписать документы, на что я ответила отказом. Встав из-за стола и подойдя к выходу, моя руководитель применила ко мне физическую силу. Она придавила меня своим телом к дверному проёму, причинив сильную физическую боль. Я очень сильно испугалась за своё здоровье и здоровье своего будущего ребёнка. В моём положении последствия данного случая могут быть непредсказуемыми», — рассказала сибирячка.

После происшествия девушка обратилась к врачам. В городской клинической больнице у неё зафиксировали ушиб правого плеча.

Кроме этого, судя по опубликованной фотографии, она обратилась в МВД, чтобы ей назначали судебную экспертизу по факту нанесения побоев.



Напомним, в Новосибирске избитого мебельщика с ОбьГЭСа отправили на экспертизу.