Где похоронили Пригожина — как выглядит могила главы ЧВК «Вагнер»?

В Санкт-Петербурге похоронили погибшего в авиакатастрофе главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Могила основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге усыпана венками. Как пишет телеграм-канал SHOT, утром 30 августа место захоронения главы компании пришли посетить супруга и дочь погибшего.

Вместе с ними на могилу пришли около 30 человек, пишет канал.

При этом вечером 29 августа, в день похорон Пригожина, могила основателя ЧВК была оцеплена. Периметр окружили сотрудники полиции, Росгвардии, ГИБДД и ОМОНа. Также на месте были установлены рамки металлодетекторов.

Отметим, что погребение Пригожина прошло в закрытом режиме — место захоронения не раскрывалось вплоть до завершения церемонии. Сейчас доступ к могиле основателя военной компании свободный.