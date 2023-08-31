Где Суровикин? Генерал «Армагеддон» не позвонил ни дочери, ни жене на день рождения

В СМИ продолжают обсуждать причины отсутствия генерала Сергея Суровикина в информационном пространстве. По одной из версий, военачальник не созванивался с близкими с июня.

В СМИ и социальных сетях продолжают появляться разнообразные и противоречивые версии о местонахождении опального генерала Суровикина. Вопрос о его месте нахождения отошел на второй план после авиакатастрофы, унесшей жизни руководителей ЧВК «Вагнер».

Однако один из известных российских журналистов вновь поднял этот вопрос, отметив, что последний звонок Суровикина семье был 26 июня, и с тех пор никакой связи с генералом не было.

Дочь Суровикина отрицает его задержание и утверждает, что он находится на рабочем месте. Однако, слухи продолжаются, и некоторые издания сообщают о его содержании в тюрьме.

Ранее Суровикин пропал из публичного поля 24 июня, когда записал видеообращение к «вагнеровцам» с призывом остановиться. Тогда же агентство Bloomberg сообщало о его допросе военной прокуратурой по поводу связей с Пригожиным.