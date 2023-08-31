Горский микрорайон Новосибирска терроризируют дети-хулиганы

В Горском микрорайоне Новосибирска группа детей донимает местных жителей.

В Горском микрорайоне Новосибирска мальчишки 7-10 лет портят автомобили, мучают животных, бросают в пенсионерок камни, донимают учащихся школы, мочатся в подъездах. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск».

По мнению местных жителей, родителям не до воспитания детей-хулиганов. Группа несовершеннолетних орудует нынешним летом особенно активно. О проделках учеников начальных классов рассказали подписчики группы «Горский микрорайон Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

По словам автора поста, несовершеннолетние просят деньги у горожан. Если им отказывают, то они могут закидать камнями. От их действий пострадали преимущественно пенсионеры и женщины. Однажды они попали камнем прямо в голову одной из бабушек.

«Просим родителей данных детей принять меры, пока их развлечения не привели к беде», — написал автор поста.

Подписчики подчеркнули, что дети бросают камни и в животных, просят у прохожих деньги на сигареты, топчут цветы в клумбах. Кроме того, хулиганы ломают лифты, бьют одноклассников. Как-то раз они сбросили с высоты самокат на автомобиль. Горожане отметили, что бабушке одного из хулиганов уже говорили про проделки внука, но она игнорирует все жалобы.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске мужчина похитил трехлетнюю дочь и увез её в Иркутск.