Готовится новая выплата в 13 944 рубля к 1 сентября — законопроект

В России готовится новый законопроект о выплатах к началу учебного года для родителей детей-школьников.

Предложение заключается в назначении денежной выплаты в размере прожиточного минимума, которую смогут получить семьи, чтобы справиться с высокими расходами на форму, обувь, канцелярию и портфели. Законопроект планируют внести в Госдуму в ближайшее время, сообщает "Парламентская газета".

Если законопроект будет принят, то размер выплаты будет равняться прожиточному минимуму на детей, установленному в РФ, который в 2021 году составляет 13 944 рубля. В число получателей выплаты также войдут обучающиеся по основным общеобразовательным программам инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет либо их родители.

Норму предлагается ввести с 1 января 2024 года.

Авторы инициативы утверждают, что собрать ребёнка в школу — сложная задача для родителей, особенно если детей-школьников несколько и денег в семье не хватает. Предложение о выплатах к началу учебного года направлено на поддержку родителей и семей с детьми.