Как получить досрочно выплаты на детей 1 сентября 2023 года в Новосибирске: заявление СФР

Новосибирские семьи с детьми смогут получить ряд детских пособий за август досрочно.

Как сообщает Социальный фонд, каждого 3 числа месяца производится перечисление денежных средств в банки региона на выплату пособий, большинство из которых касается семей с детьми. Однако, в связи с тем, что 3 число августа выпадает на выходной день, средства в банки будут перечислены досрочно — 1 сентября.

Среди пособий, которые будут выплачены, — выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет для тех, кто получает пособие по прежним правилам, выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, единое пособие беременным женщинам и на детей в возрасте до 17 лет, а также ежемесячная выплата на первого ребенка до трех лет.

Кроме того, будут произведены ежемесячные выплаты членам семей военнослужащих и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, а также ряд других пособий.

Ежемесячная выплата из средств маткапитала и пособие по уходу для работающих граждан будут перечислены в сентябре по графику.

В СФР напомнили, что выплаты перечисляются в течение всего дня, а зачисление средств на счета (карты) производит банк. В случае возникновения вопросов по зачислению средств на счета гражданам необходимо обращаться в свой банк. Также следует учитывать, что те, кому выплаты производятся почтовыми отделениями, получат данные пособия в соответствии с графиком, утвержденным Почтой России.