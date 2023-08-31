Мотоциклист без прав пострадал в ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске

В Новосибирске мотоциклист врезался в разделительное ограждение на шоссе.

В четверг утром, 31 августа, водитель мотоцикла Kawasaki не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение на Бердском шоссе в Новосибирске. Об этом сообщили в телеграмм-канале первого заместителя начальника управления ГИБДД по региону Андрея Кузнецова.

“В 07:20 Советский район, Старое шоссе, водитель 1993 г.р., не имея права на управление (категории А), управляя мотоциклом Кавасаки, не справился с управлением, совершил наезд на препятствие (разделительное ограждение)”, — говорится в сообщении.

В результате аварии мотоциклист получил ранения. Фотографии ДТП также опубликованы в паблике “АСТ-54” в “ВКонтакте”. На них видно, что мотоцикл лежит на левой полосе. Следом за ним остановились другие мотоциклисты.

Напомним, в ночь на 31 августа в Убинском районе Новосибирской области два подростка на мотоцикле ИЖ Юпитер-5 перевернулись на трассе.