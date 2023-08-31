На планету упал 10-метровый астероид — видео

Астрономы-любители запечатлели падение десятиметрового небесного тела на планету.

Десятиметровый астероид упал на Юпитер. Как сказано в сообщении телеграм-канала «AstroAlert | Наблюдательная астрономия», момент вхождения небесного тела в атмосферу гиганта запечател астроном любитель из Японии.

Предположительно, столкновение произошло 29 августа.

«Предварительная оценка размера упавшего астероида — порядка десятка метров. Но перед падением астроид очень сильно ускоряется большим гравитационным полем планеты-гиганта и при вхождении в плотные слои атмосферы выделяется огромная кинетическая энергия в виде теплового излучения», — сказано в сообщении.

Напомним, жители Новосибирска в ночь с 30 на 31 августа любовались «голубой Луной». Так называют явление, когда полнолуние происходит два раза в месяц. Поскольку смена лунных фаз длится 29,5 суток, где-то раз в три года полнолуние случается дважды за месяц, в котором 31 день. При этом второе по счету называют «голубой Луной». Однако в четверг ночью в Новосибирске Луна была скорее красной, чем голубой.