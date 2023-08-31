Начальник Западно-Сибирской железной дороги и губернатор Новосибирской области проверили ход реконструкции вокзала Бердск

В четверг, 31 августа, начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай ознакомил главу региона Андрея Травникова с ходом заключительного этапа работ, отметив, что была учтена просьба общественности города Бердска о сохранении здания старого вокзала 1914 г. постройки в единстве с новым, что в полной мере удалось реализовать.

На современном вокзальном комплексе созданы все необходимые условия, в том числе для маломобильных пассажиров: оборудованы специализированные места отдыха, для спуска с тротуаров на проезжую часть предусмотрены пандусы, для инвалидов с нарушением функции зрения – направляющие и предупреждающие тактильные полосы контрастных цветов на территории вокзала и вдоль посадочных платформ.

Единовременная вместимость вокзала Бердска составит 300 человек, а среднесуточный пассажиропоток 2800 человек. В свою очередь губернатор Новосибирской области высоко оценил объем выполненных работ и поблагодарил железнодорожников за проводимую работу и за новый современный железнодорожный комплекс для жителей и гостей Бердска.