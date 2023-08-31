Не жена и не дочь: кем была загадочная женщина на могиле Пригожина

СМИ развеяли мифы и слухи касательно женщин, которые посетили могилу главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге.

Женщинами, которые посетили могилу главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге, оказались его соратники. Ранее СМИ предположили, что загадочные женщины — это супруги самого Пригожина и его двойника.

Как утверждает телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», брюнетка, названная вдовой и супругой двойника Пригожина, на самом деле — Юлия Холодкова, отвечающая за финансовые вопросы в ЧВК «Вагнер» и других компаниях, связанных с бизнесменом.

В свою очередь блондинка с одного из видео — это Анна Прозорова, которая занимается вопросами управления недвижимостью структур Пригожина, утверждает канал. По данным «ВЧК-ОГПУ», Прозорова также отвечает за юридическое оформление сделок и строительные проекты.

«Собственно, если будет какой то преемник у Пригожина и всей его бизнес-империи, то без этих дам он не сможет ничего», — сделал вывод источник.

Накануне телеграм-каналы сообщили, что на могилу главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Северной столице в утренние часы 30 августа пришли его вдова и дочь. Причем по информации Телеграм-канала Baza, женщина на снимке является супругой не Пригожина, а его двойника. Источник отметил, что настоящая жена Евгения Пригожина на церемонии не появлялась. В среду могилу главы ЧВК «Вагнер» посетило в общей сложности порядка 30 человек, не считая родных.