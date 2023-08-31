Образование будущего: учителя и воспитатели России обсуждают инновации в Новосибирском педуниверситете

31 августа в стенах Новосибирского педагогического университета состоялся насыщенный и продуктивный этап Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в образовании». Событие, организованное совместно с факультетом педагогического образования МГУ им. Ломоносова, направлено на объединение и вдохновение педагогов, а также на создание мотивации для успешной работы в новых условиях.

С приветственным словом к участникам обратилась проректор по региональному взаимодействию и дополнительному образованию НГПУ Евгения Борисовна Марущак:

«Добрый день, уважаемые коллеги! Начать учебный год в стенах Новосибирского педагогического университета по-настоящему символично. Мы рады, что вы присоединились к форуму "Педагоги России". Весь новый учебный год будет наполнен новыми знаниями, вдохновением и развитием. Пусть сегодняшний день станет энергетической точкой в этом учебном году. После этой перезагрузки, с вдохновением и профессионализмом, вы будете готовы встретить своих учеников!»

На фото: Проректор по региональному взаимодействию и дополнительному образованию НГПУ Евгения Борисовна Марущак

Форум включил в себя разнообразные мероприятия, мастер-классы и дискуссионные панели, на которых ведущие эксперты делились своим опытом и знаниями. Каждый участник имел возможность найти что-то ценное и полезное для себя, своей педагогической деятельности и для образовательных организаций, в которых он работает.

На форуме собрались профессионалы из разных уголков страны. Важнейшей задачей этой встречи стал обмен передовыми педагогическими практиками и идеями, которые способствуют совершенствованию образовательного процесса. Педагоги имели возможность познакомиться с успешными кейсами, узнать о новейших методиках, внедряемых в учебный процесс, и обсудить актуальные проблемы в образовании.

Помимо насыщенной программы, форум предоставил участникам ценный опыт общения и обмена мнениями. Специалисты подчеркнули важность таких событий, так как они позволяют объединить педагогическое сообщество, создать пространство для диалога и вдохновить на поиск новых путей развития образования.

На фото: Участники форума на экскурсии в технопарке универсальных педагогических компетенций НГПУ.

Также для участников форума провели презентацию возможностей технопарка универсальных педагогических компетенций НГПУ – пространство, оснащенное самым современным оборудованием для различной учебной и научно-технической деятельности. Участников познакомили с лабораторией 3D-моделирования и прототипирования, столом Пирогова, техникой для работы с VR- и AR-технологиями.

Деловая программа сопровождалась выставочной экспозицией, где были представлены процедуры и технологические решения российских производителей.

Для справки:

Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании» – это огромная площадка для общения и обучения педагогов со всей страны. По состоянию на начало 2022 года, форум объединяет более 350 000 педагогов из 75 регионов России.