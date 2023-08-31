Полпред Президента в СФО посетил стройплощадку кампуса мирового уровня НГУ

Анатолий Серышев задал представителям НГУ и технического заказчика вопросы, касающиеся хода работ на площадке, планов по вводу новых социально значимых объектов строительства в эксплуатацию и предстоящему озеленению территории, которая будет открыта для всех жителей региона.

30 августа Полномочный представитель Президента в СФО Анатолий Серышев посетил стройплощадку кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета. Он ознакомился с ходом строительства объектов первой и второй очередей – корпусов Специализированного учебно-научного центра НГУ, общежитий, научно-исследовательских зданий и корпуса поточных аудиторий, – а также планами по их поэтапному введению в эксплуатацию.

Одна из тем, интересующих полпреда, – готовность коммуникаций к климатическим особенностям региона, качество условий проживания будущих студентов и сроки переезда учеников СУНЦ НГУ в новые здания. Представители НГУ и технического заказчика подтвердили, что по планам талантливые школьники начнут учебу в 2024 году уже в новых зданиях. При этом климат Сибири не повлияет на жизнь и образовательный процесс даже в холода: и в корпусах СУНЦ НГУ, и в общежитиях для студентов на 690 мест предусмотрена система подогрева воды.

Особое внимание Анатолий Серышев обратил и на предстоящее благоустройство территории возле строящихся зданий. Представитель технического заказчика рассказал, что работы по благоустройству территории уже начались, но масштабно они будут проходить на завершающей стадии строительства, то есть весной 2024 года. При оснащении открытого пространства кампуса учтут мнения новосибирцев, которые собираются с помощью онлайн-опроса и публичных слушаний проекта благоустройства территории.

Напомним, что строительство кампуса мирового уровня НГУ реализуется в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Наука и университеты». Учебные корпуса СУНЦ НГУ, новые общежития и корпус поточных аудиторий со студенческим проектным центром и научной библиотекой откроются в 2024 году. Научно-исследовательский центр и Учебно-научный центр Института медицины и психологии НГУ будут введены в эксплуатацию в 2025 году.