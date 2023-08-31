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проиcшествия

После смертельного ДТП с прокурором под Новосибирском завели уголовное дело

Фото: Прокуратура НСО, соцсети

В Новосибирской области прокурор Купинского района Антон Бальков вместе с семьёй попал в аварию 4 июня. В ДТП погибла его дочь.

В Новосибирской области после ДТП с прокурором Купинского района завели уголовное дело. Об этом пишет РБК-Новосибирск со ссылкой на источник.

По данным издания, дело завели по ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человек).

Напомним, в начале июня прокурор Купинского района Антон Бальков пострадал в аварии на проселочной дороге. Предварительно, его автомобиль Mitsubishi Pajero перевернулся на щебёнке из-за лопнувшего колеса. В результате скончалась годовалая дочь прокурора. Второй ребенок, сам Бальков и его супруга были госпитализированы с различными травмами.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском прокурор Купинского района с семьей пострадал в ДТП.

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Дамир Трубников

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