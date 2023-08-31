Появились фотографии могилы командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина

В Московской области похоронили командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина после гибели в авиакатастрофе.
В подмосковных Мытищах простились с командиром ЧВК «Вагнер» Дмитрием Уткиным 31 августа. Об сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».
По данным издания, Уткина похоронили на кладбище мемориала «Пантеон защитников Отечества». На погост проститься с командиром ЧВК пришли родные, а также военные из ВДВ и Росгвардии, которых пускали по жетонам.
Журналисты на кладбище попасть пока не могут, однако телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал первые фотографии с могилы.
Напомним, появились первые фото могилы Пригожина.
Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске появился мемориал главе ЧВК «Вагнер» Пригожину и командиру Уткину, которые погибли в авиакатастрофе в Тверской области.