Появились фотографии могилы командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина

В Московской области похоронили командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина после гибели в авиакатастрофе.

В подмосковных Мытищах простились с командиром ЧВК «Вагнер» Дмитрием Уткиным 31 августа. Об сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».

По данным издания, Уткина похоронили на кладбище мемориала «Пантеон защитников Отечества». На погост проститься с командиром ЧВК пришли родные, а также военные из ВДВ и Росгвардии, которых пускали по жетонам.

Журналисты на кладбище попасть пока не могут, однако телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал первые фотографии с могилы.





Напомним, появились первые фото могилы Пригожина.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске появился мемориал главе ЧВК «Вагнер» Пригожину и командиру Уткину, которые погибли в авиакатастрофе в Тверской области.