Поздравления учителю к 1 сентября — 10 душевных стихотворений в День знаний

Школьники и их родители 31 августа готовятся к очередному учебному году. Сиб.фм публикует подборку стихотворений для поздравления учителей с Днём знаний.

***

Пусть учебный новый год

Лишь успех вам принесет,

Будьте вдумчивы, пытливы

И немножко терпеливы.

И отметок вам — отличных,

Достижений много личных.

Трудами и стараниями

Стремитесь к новым знаниям!

***

Школа двери открывает,

Старт берет учебный год,

Мы с Днем знаний поздравляем

Тех, кто к знаниям идет.

Постигайте, развивайтесь,

Пусть не гаснет интерес,

Пусть вас стороной обходят

Скука, лень и даже стресс.

Пусть друзей надежных, верных

У вас будет целый класс.

Что ж, ученики, дерзайте!

В школу, к знаниям! В добрый час!

***

Лето быстро пролетело,

Снова в школу вы пришли,

За три месяца каникул

Отдохнули, подросли,

Вам желаем, чтоб счастливым

Этот был учебный год,

Вас с Днем знаний поздравляем,

Радость и успех вас ждет!

***

Вот и лето пролетело,

И День знаний настает,

Ученик, берись за дело,

Море знаний тебя ждет!

В море этом не теряйся,

Будь прилежным, не ленись,

От души учись, старайся,

Будет яркой твоя жизнь!

***

С Днем знаний мы вас от души поздравляем!

Учиться, стараться, стремиться желаем.

Ребята, и пусть рядом будут всегда

Хорошие, верные ваши друзья.

Пусть будут счастливыми школьные дни,

Всем знания в жизни ведь очень нужны.

А лень не приходит пусть к вам никогда.

Пусть всё удается всегда на ура.

***

В День знаний всем ученикам

Желаем выдержки огромной,

И чтобы сил хватало вам,

Гранит науки грызть упорно.

Желаем шумных перемен,

Друзей хороших и подружек,

Чтоб на старания взамен

Вы получили опыт нужный.

И чтоб пятёрки в дневнике,

Как в своём доме, мирно жили,

И чтобы был успех в руке,

А неудачи мимо плыли!

***

С Днем знаний, дети, поздравляю,

Желаю новых вам побед,

Учиться резво, с интересом,

Хранить тепло веселых лет.

Пускай наука будет в радость

И будут верными друзья,

Лишь позитивных вам эмоций

Желаю в этот праздник я.

***

С Днем знаний поздравляю

Я вас, ученики,

Пусть по дороге знаний

Шаги будут легки.

Уроков интересных

Хочу вам пожелать,

На отлично все

Контрольные писать.

Желаю, чтобы вы

К знаниям стремились,

Старательными были,

Хорошо учились.

Пусть успешным будет

Весь учебный год,

Пусть школьная удача

Вас не подведет.

***

Поздравляю с Днём знаний, ребята!

Ждёт вас множество разных вещей.

Постарайтесь учиться, как надо:

Занимайтесь, цените друзей.

Вам наука всегда пригодится,

Чтоб исполнить мечты поскорей —

Ради этого стоит учиться,

Воплощая миллионы идей!

***

Сегодня начался опять учебный год,

Желаем пройти Вам его без невзгод,

Оценок отличных мы Вам желаем,

С днём знаний мы Вас поздравляем!

Пусть всё удаётся, пусть знания крепнут,

Растут с каждым днём они и не меркнут.

Счастья желаем Вам, жизни достойной,

Учёбы прекрасной, позитивной, спокойной!

Произведения взяты с сайта pozdravok.com