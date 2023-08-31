Поздравления учителю к 1 сентября — 10 душевных стихотворений в День знаний

Школьники и их родители 31 августа готовятся к очередному учебному году. Сиб.фм публикует подборку стихотворений для поздравления учителей с Днём знаний.
***
Пусть учебный новый год
Лишь успех вам принесет,
Будьте вдумчивы, пытливы
И немножко терпеливы.
И отметок вам — отличных,
Достижений много личных.
Трудами и стараниями
Стремитесь к новым знаниям!
***
Школа двери открывает,
Старт берет учебный год,
Мы с Днем знаний поздравляем
Тех, кто к знаниям идет.
Постигайте, развивайтесь,
Пусть не гаснет интерес,
Пусть вас стороной обходят
Скука, лень и даже стресс.
Пусть друзей надежных, верных
У вас будет целый класс.
Что ж, ученики, дерзайте!
В школу, к знаниям! В добрый час!
***
Лето быстро пролетело,
Снова в школу вы пришли,
За три месяца каникул
Отдохнули, подросли,
Вам желаем, чтоб счастливым
Этот был учебный год,
Вас с Днем знаний поздравляем,
Радость и успех вас ждет!
***
Вот и лето пролетело,
И День знаний настает,
Ученик, берись за дело,
Море знаний тебя ждет!
В море этом не теряйся,
Будь прилежным, не ленись,
От души учись, старайся,
Будет яркой твоя жизнь!
***
С Днем знаний мы вас от души поздравляем!
Учиться, стараться, стремиться желаем.
Ребята, и пусть рядом будут всегда
Хорошие, верные ваши друзья.
Пусть будут счастливыми школьные дни,
Всем знания в жизни ведь очень нужны.
А лень не приходит пусть к вам никогда.
Пусть всё удается всегда на ура.
***
В День знаний всем ученикам
Желаем выдержки огромной,
И чтобы сил хватало вам,
Гранит науки грызть упорно.
Желаем шумных перемен,
Друзей хороших и подружек,
Чтоб на старания взамен
Вы получили опыт нужный.
И чтоб пятёрки в дневнике,
Как в своём доме, мирно жили,
И чтобы был успех в руке,
А неудачи мимо плыли!
***
С Днем знаний, дети, поздравляю,
Желаю новых вам побед,
Учиться резво, с интересом,
Хранить тепло веселых лет.
Пускай наука будет в радость
И будут верными друзья,
Лишь позитивных вам эмоций
Желаю в этот праздник я.
***
С Днем знаний поздравляю
Я вас, ученики,
Пусть по дороге знаний
Шаги будут легки.
Уроков интересных
Хочу вам пожелать,
На отлично все
Контрольные писать.
Желаю, чтобы вы
К знаниям стремились,
Старательными были,
Хорошо учились.
Пусть успешным будет
Весь учебный год,
Пусть школьная удача
Вас не подведет.
***
Поздравляю с Днём знаний, ребята!
Ждёт вас множество разных вещей.
Постарайтесь учиться, как надо:
Занимайтесь, цените друзей.
Вам наука всегда пригодится,
Чтоб исполнить мечты поскорей —
Ради этого стоит учиться,
Воплощая миллионы идей!
***
Сегодня начался опять учебный год,
Желаем пройти Вам его без невзгод,
Оценок отличных мы Вам желаем,
С днём знаний мы Вас поздравляем!
Пусть всё удаётся, пусть знания крепнут,
Растут с каждым днём они и не меркнут.
Счастья желаем Вам, жизни достойной,
Учёбы прекрасной, позитивной, спокойной!
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