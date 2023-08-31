Праздничное мероприятие ко Дню знаний прошло в Троицком сквере

Совсем скоро для миллионов школьников наступит самый знаменательный день в году — 1 сентября. Даже для тех, кто уже давно закончил свои учебные заведения, первый день осени ассоциируется с началом чего-то нового. В разных городах России традиционно в эту пору проводятся различные мероприятия.

В Троицком сквере Новосибирска 30 августа состоялось празднование, посвященное Дню знаний. На площадке прошли творческие мастер-классы, игры, конкурсы и обучающие занятия по рукоделию.

Дети играли в спортивные игры, катались на пони, участвовали в соревнованиях. А любители ярких образов воспользовались услугами аквагримеров. Танцевальные коллективы представили свои выступления, радуя гостей. Каждая танцевальная группа продемонстрировала свой уникальный стиль и хореографию.

Активное участие в мероприятиях, проходивших в Троицком сквере приняли депутаты. Народные избранники поздравили участников праздника и пожелали школьникам успехов в новом учебном году.

На фото: Депутаты Совета депутатов города Новосибирска Денис Кулинич, Кирилл Покровский, Денис Чаховский, депутат Законодательного Собрания НСО Дмитрий Козловский, Сиб.фм

«Желаем, чтобы дети учились на хорошие оценки, слушали родителей, педагогов, радовали их своими победами, достижениями и сами получали удовольствие от того, что учатся!» — произнес депутат Денис Кулинич.

Праздник вызвал положительные эмоции и у родителей.

«Праздник просто замечательный. Это отличная возможность провести последние теплые дни где-то вне дома, весело и с пользой», — высказалась Анна, мама одного из школьников.

Отметим, что большое мероприятие, приуроченное ко Дню знаний пройдет 1 сентября в Центральном парке и парке им. Кирова Новосибирска. Взрослых и их родителей приглашают провести время с пользой и наполнить свою жизнь яркими впечатлениями.