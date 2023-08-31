Ресурсный портфель юридических лиц ВТБ в Новосибирской области вырос на 67%

С начала года ВТБ в Новосибирской области нарастил кредитно-гарантийный портфель корпоративного бизнеса на 7%, до 36 млрд рублей. Ресурсный портфель юридических лиц вырос на 67% и превысил 76 млрд рублей.

По итогам первого полугодия региональный портфель кредитов среднему и малому бизнесу увеличился до 32,6 млрд рублей (+8%). Топ-3 отраслей кредитного портфеля сформировали компании сферы торговли (31%), строительства и недвижимости (29%), а также пищевой промышленности и сельского хозяйства (15%).

«Стабильные ставки по кредитным продуктам и сформировавшийся отложенный спрос оказали влияние на кредитную активность среднего и малого бизнеса в первом полугодии. Важную роль продолжают играть программы господдержки, которые учитывают интересы широкого круга компаний в рамках задач развития отечественного производства, импортозамещения и других. За первое полугодие предприятия Новосибирской области в рамках госпрограмм получили в банке кредиты на 1,8 млрд рублей», — прокомментировал Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области.

С начала года портфель привлеченных средств компаний среднего и малого бизнеса Новосибирской области вырос на 29% и превысил 45,5 млрд рублей. Драйвером роста выступили срочные ресурсы региональных предприятий.

В рамках интеграции банка «Открытие» запускается цифровой сервис для обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса группы ВТБ и новых пользователей. Новая единая цифровая платформа объединит более 60 финансовых продуктов и нефинансовых сервисов двух банков. Это решение позволит предпринимателям пользоваться привычными сервисами в удобных им форматах: в интернет-банке и в мобильном приложении.