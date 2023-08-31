С 1 сентября школьникам и студентам представляются льготы на проезд в пригородных поездах в Новосибирской области

С начала учебного года школьники и студенты могут покупать билеты со скидкой 50% на проезд в пригородных поездах, курсирующих по территории Новосибирской области. Льгота установлена с 1 сентября 2023 года и действует до 15 июня 2024 года. Студентам предоставлен дополнительный льготный период с аналогичной скидкой на 16 – 30 июня 2024 года.

Для оформления проездных документов учащимся необходимо предъявить в билетной кассе документы, подтверждающие льготный статус: школьникам – справку учащегося с печатью, студентам – студенческий билет или билет учащегося очной формы обучения с отметкой о продлении на учебный год.

Приобрести билеты со скидкой более современным и удобным способом учащиеся могут в телеграм-боте «Экспресс-пригород» через Систему быстрых платежей.

Также в период с 1 сентября 2023 года до 15 июня 2024 года школьникам сельской местности предоставлено право бесплатного проезда в школу и обратно к месту жительства на основании именного ученического билета с фотографией, выданного по спискам школы.

Бесплатный проезд в течение всего календарного года предоставлен детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые обучаются в областных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях, по предъявлении удостоверения о праве на льготу.