Спрос на новостройки Новосибирска сместился в формат «эконом плюс»

На ТОП-10 застройщиков-лидеров по объёму продаж за семь месяцев приходится 52% от числа проданных жилых помещений и апартаментов и 49,8% остатков непроданных квартир.

Спрос сместился в сторону квартир эконом-класса с элементами комфорта, говорит независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев. Цены на качественные квартиры и квартиры без изысков отличаются не принципиально, и подавляющая часть покупателей выбирают качество и оптимальные планировки.

У семи компаний из десяти лидеров по числу продаж новостроек большая проданных лотов квартиры эконом-класса, по классификации РГР, один застройщик специализируется на строительстве апартаментов и у двух большая часть продаж относится к классу комфорт, уточнил эксперт.

«При этом половина позиционирует свои стройки как комплексы класса-комфорт. В эконом классе с большим отрывом лидирует КПД ГАЗСТРОЙ, застройщик занимает 9% от количества проданных квартир, ГК Расцветай продает квартиры во всех сегментах рынка, эконом, комфорт, бизнес и апартаменты доля рынка 8%, квартиры компании Брусника относятся к классам комфорт и бизнес – 6,5% рынка Новосибирска», — добавил аналитик.

В ТОП-10 по числу продаж входят Союз, СМСС, Вира-Строй, МЕТА, Эталон, Первый Строительный Фонд и Энергомонтаж, подытожил Николаев.

Напомним, ранее эксперт заявил, что новосибирских девелоперов недооценили на Федеральном уровне.