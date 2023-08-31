В Барнаульском цирке гимнастка упала с высоты и потеряла сознание прямо на арене

В Барнаульском цирке гимнастка выполняла акробатический номер и упала с высоты.

В Барнаульском цирке гимнастка не удержалась на ленте и упала с высоты прямо на арену. Об этом сообщает Телеграм-канал «112».

Пострадавшей оказалась Мария С. Девушке 23 года. Ее падение наблюдали многочисленные зрители. Судя по видеокадрам, гимнастка потеряла сознание сразу после падения с высоты нескольких метров.

К упавшей девушке подбежал сотрудник цирка, после чего ее госпитализировали. Согласно предварительным сведениям, Мария получила сотрясение мозга и перелом руки.

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