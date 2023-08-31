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общество проиcшествия

В Новосибирске 9-летний ребенок получил травму в развлекательном центре

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске директору детского развлекательного центра избрали меру пресечения после травмирования 9-летнего ребенка.

В Новосибирске в Заельцовском районном суде избрали меру пресечения директору ООО «Созвездие игр» Константину Кириченко в виде запрета определенных действий. Следствие просило домашний арест, однако суд отказал ходатайство.

По данным суда, 21 января 2023 года на волноообразной горке «Астра» 9-летний ребенок получил травму, которую впоследствии судмедэксперты оценили как тяжкий вред здоровью. На Кириченко в августе возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области дети получили травмы при игре на батуте.

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Дамир Трубников

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