В Новосибирске 9-летний ребенок получил травму в развлекательном центре

В Новосибирске директору детского развлекательного центра избрали меру пресечения после травмирования 9-летнего ребенка.

В Новосибирске в Заельцовском районном суде избрали меру пресечения директору ООО «Созвездие игр» Константину Кириченко в виде запрета определенных действий. Следствие просило домашний арест, однако суд отказал ходатайство.

По данным суда, 21 января 2023 года на волноообразной горке «Астра» 9-летний ребенок получил травму, которую впоследствии судмедэксперты оценили как тяжкий вред здоровью. На Кириченко в августе возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области дети получили травмы при игре на батуте.