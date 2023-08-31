В Новосибирске будут судить самую крупную банду сутенёров за 10 лет

Следователи МВД закончили расследование уголовного дела самой крупной банды сутенёров в Новосибирске за последние 10 лет: в организации проституции обвинили 18 человек.

Крупную сеть борделей в Новосибирске прикрыли чуть больше года назад. Спецоперация проводилась сразу по нескольким адресам. Самые популярные точки находились вблизи железнодорожного вокзала. Работала банда с 2016 года.

"Некоторые из девушек в этих квартирах и проживали. Выбирали для работы в основном таких, кому некуда пойти", – рассказывали Сиб.фм год назад свидетели.

Также «девочки» из этой организации работали на выездах. Объявления об оказании интим-услуг преимущественно размещались в Даркнете. В качестве оплаты группировка принимала и наличные, и безналичный расчёт. А при обысках в квартирах оперативники изъяли доллары и даже сирийские фунты.

Что интересно, руководила бандой женщина, которую вскоре суд отправил в СИЗО. Ещё 13 участников преступного бизнеса были помещены под домашний арест.

Следствие длилось ровно год, и надо отметить круг обвиняемых значительно увеличился: судить будут уже 18 человек. Самому возрастному сотруднику банды было 65 лет, а молодому – 35. Сутенёрам предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса РФ.

«Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией» и частью 1 статьи 241 УК РФ «Организация занятия проституцией»,

- говорится в сообщении пресс-службы областного главка МВД.

Также известно, что подробности восстановить помогли две сотрудницы секс-предприятия, которые предпочли заключить досудебное соглашения, их уголовные дела рассмотрят отдельно в упрощённом порядке. Остальные 16 человек окажутся на общей скамье в Октябрьском районном суде.