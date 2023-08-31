В Новосибирске День знаний-2023 незабываемо отметят в парке им. Кирова

Лето подошло к концу. Школьники возвращаются к учебникам, а студенты к попыткам посетить первую пару. Однако это не значит, что шанс получить яркие эмоции упущен.

Команда «СибФМ» Group приглашает всех учащихся и их родителей на празднование Дня знаний в парк им. Кирова. Событие начнется в 12:00, а закончится в 18:00.

На мероприятии дети смогут проявить свою активность и энергию в полной мере. Различные соревнования, веселые игры на свежем воздухе – все это поможет создать добрые и яркие воспоминания, которые запомнятся надолго. Старания участников не пройдут даром. За проявленную активность в конкурсах каждый победитель получит свой приз, который будет радовать и напоминать о замечательных моментах.

Родители тоже не отстанут от дела. Образовательные партнеры расскажут о новейших методиках обучения. Предложат свои услуги и поделятся последними тенденциями в образовании.

Мероприятие в парке им. Кирова станет площадкой для обмена ценным опытом.

Если вы проголодаетесь, то всегда можете попробовать наши блюда и напитки, которых на празднике будет достаточно. Каждый найдет что-то по своему вкусу.

В преддверии Дня знаний, мы также решили выпустить специальный выпуск газеты Аргументы и Факты, который будет содержать образовательный контент. Вы сможете прочитать интервью с министром образования и полезные статьи о правильной организации учебного процесса, рекомендации по адаптации детей и многое другое.

Не упустите возможность провести этот день в приятной атмосфере вместе с семьей и друзьями. Приходите в парк им. Кирова и подарите себе и своим близким незабываемые моменты радости и улыбок! Ждём вас с нетерпением!