В Новосибирске единственную дорогу к Затону отремонтируют до октября

К октябрю в Новосибирске отремонтируют единственную дорогу к Затону.

Единственный выезд в город из микрорайона Затон в Новосибирске планируют отремонтировать до октября. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть.

Как отметил глава региона, дорога станет безопаснее для автомобилистов и пешеходов, потому что на трёхкилометровом участке восстановят недостающие тротуары и обочины.

«После выездного совещания с губернатором было принято решение дополнительно выделить средства из областного бюджета на ремонт этой дороги. Работы идут полным ходом, к концу недели строители завершат устройство верхнего слоя асфальта», — отметил Анатолий Локоть.

Ремонтируемый участок протяжённостью 2,7 километров начинается от улицы Большой и заканчивается разворотом на кольце улицы 2-й Портовой. Работы выполняет подрядная организация ООО «Строй Сити».

Директор МКУ «Управление дорожного строительства» Виктор Хихлов добавил, что эту дорогу не ремонтировали больше десяти лет. Сейчас работы ведутся в любое время суток без перекрытия движения.

Завершить ремонт выезда в город из микрорайона Затон планируют к 29 сентября.

Напомним, что новосибирский районный суд избрал меру пресечения Бахтинуру Дехконову, который обвиняется в нарушении ПДД. По версии следствия, он может быть виновен в аварии, в которой погибла женщина.