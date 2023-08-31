В Новосибирске на Бердском шоссе произошло ДТП с мотоциклистом

ДТП с мотоциклистом произошло на Бердском шоссе в Новосибирске.
Утром 31 августа на Бердском шоссе в Новосибирске произошло страшное ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Инцидент произошёл на дороге между Нижней Ельцовкой и Матвеевкой.
«Водитель 1993 года рождения, не имея права на управление (категории А), управляя мотоциклом Kawasaki, не справился с управлением, совершил наезд на препятствие», — говорится в сообщении.
В ГИБДД добавили, что в результате ДТП водитель получил ранения.
Напомним, в ночь на 31 августа в Убинском районе Новосибирской области два подростка на мотоцикле ИЖ Юпитер-5 перевернулись на трассе.