В Новосибирске на Бердском шоссе произошло ДТП с мотоциклистом

ДТП с мотоциклистом произошло на Бердском шоссе в Новосибирске.

Утром 31 августа на Бердском шоссе в Новосибирске произошло страшное ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Инцидент произошёл на дороге между Нижней Ельцовкой и Матвеевкой.

«Водитель 1993 года рождения, не имея права на управление (категории А), управляя мотоциклом Kawasaki, не справился с управлением, совершил наезд на препятствие», — говорится в сообщении.

В ГИБДД добавили, что в результате ДТП водитель получил ранения.