Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения ребенка в детском саду Новосибирска

В Новосибирске следователи проводят проверку сообщений о причинении ребенку телесных повреждений в детском саду.

В Новосибирске следователи занимаются выяснением обстоятельств причинения ребенку телесных повреждений на территории детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Сегодня, 31 августа, СМИ распространили информацию о том, что в детском саду Ленинского района мегаполиса воспитатель причинил телесные повреждения ребенку. Следователи организовали проведение процессуальной проверки.

Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Кроме того, следователи должны установить, причинялись ли телесные повреждения прочим воспитанникам этого детского сада. В дальнейшем будет принято процессуальное решение.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске воспитательницу детсада обвинили в жестоком обращении с детьми.