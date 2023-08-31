В Новосибирске сняли на видео издевательства цыганских детей над школьницей

В Новосибирске цыганские дети демонстрировали агрессию в отношении девочки-подростка.

В Хилокском жилмассиве Новосибирска на видео запечатлели, как цыганские дети ведут себя агрессивно по отношению к девочке-подростку. Сама пострадавшая поделилась роликом в группе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» в соцсети «ВКонтакте».

На видео девочка идет по улице, а хулиганы бросают в нее камни. Юная сибирячка рассказала, что они также дергали ее за одежду. На видео видно, что дети веселятся, издеваясь над школьницей. Они корчили рожицы и кричали на нее. Кроме того, малолетние хулиганы снимали штаны, показывая свои гениталии.

При этом на кадрах можно увидеть взрослых, которые даже не попытались вмешаться и остановить детей. Следует подчеркнуть, что пару месяцев назад жители Хилокского жилмассива жаловались на детей мигрантов, разгуливающих по улицам с ножами. Горожане отмечали, что ножи те носят с собой, чтобы вымогать деньги.

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