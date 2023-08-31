В Новосибирске водитель иномарки сбил несовершеннолетнего пешехода

В Ленинском районе Новосибирска водитель иномарки сбил ребенка.

Сегодня, 31 августа, в Ленинском районе Новосибирска водитель автомобиля «Тойота Функарго» совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.

Дорожная авария произошла в 16:15. За рулем иномарки находился мужчина 1972 года рождения. Машина двигалась по ул. Дюканова, со стороны ул. Широкая в сторону ул. Невельского. В какой-то момент водитель сбил несовершеннолетнего ребенка, пересекавшего проезжую часть не по пешеходному переходу.

В итоге мальчик получил травмы, о характере которых не сообщается. Водитель иномарки подчеркнул, что ребенку на вид лет восемь. Пострадавшего пешехода увезли в больницу. Наряд ДПС приступил к выяснению всех обстоятельств случившегося.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске мужчина на Черри Тиго сбил 7-летнего велосипедиста.