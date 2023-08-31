В Новосибирске водитель на Hyundai сбил 12-летнюю девочку

Водитель на Hyundai сбил 12-летнюю девочку на улице Котовского в Новосибирске.

Днём 31 августа на улице Котовского в Новосибирске мужчина на Hyundai сбил 12-летнюю девочку. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«Мужчина 1985 года рождения двигаясь со стороны улицы Станиславского в сторону улицы Пархоменко, в пути следования у дома №31 по улице Котовского совершил наезд на пешехода», — говорится в сообщении.

Оказалось, что 12-летняя девочка решила перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП ребёнка доставили в больницу с травмами. На месте работает наряд ДПС. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Напомним, что 4 июня в Новосибирской области прокурор Купинского района Антон Бальков попал в ДТП вместе с семьёй. В результате аварии погибла его дочь. Было заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека» (264 УК РФ).