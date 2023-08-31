В Новосибирске воспитательницу детсада обвинили в жестоком обращении с детьми

В Новосибирске прокуратура начала проверку после жесткого обращения с детьми в детском саду.

В Новосибирске воспитательницу детского сада №196 «Подснежник» обвинили в жестоком обращении с детьми. Видео появилось в тг-канале «Инцидент Новосибирск».

На опубликованных кадрах видно, что женщина держит ребенка за капюшон и ведет в беседку, где начинает громко на него кричать и отчитывать.





«Что ты падаешь? Я тебе ноги ... Что ты орешь?», — кричит воспитательница на ребёнка.

После этого она переключается на других детей, с которыми продолжает разговаривать на высоких тонах.

Прокуратура Новосибирской области начала проверку после публикации ролика.

«Прокуратура проверит исполнение в учреждении законодательства об образовании, даст оценку достаточности принятых руководством садика мер по факту произошедшего инцидента. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования», — говорится в сообщении ведомства.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском опека изъяла избитого отцом ребёнка-инвалида.