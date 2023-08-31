В Новосибирске ввели в эксплуатацию долгострой на Волховской

Долгострой №37 на улице Волховской ввели в эксплуатацию в Новосибирске.

В Ленинском районе Новосибирска ввели в эксплуатацию 18-этажный дом № 37 на улице Волховская. Об этом сообщили в Telegram-канале «Новосибирь».

Строить этот дом начали ещё в 2014 году, однако застройщик не выполнил обещания и стал банкротом. Тем не менее, многоэтажку достроили спустя десять лет с помощью поддержки правительства Новосибирской области. Квартиры смогут получить около 290 семей.

Как отметил замминистра строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов, это четвёртый долгострой города, получивший разрешение на эксплуатацию с начала 2023 года.

«Достройка домов осуществляется благодаря применению всех возможных мер поддержки, как федеральных, так и областных: механизма масштабных инвестпроектов, предоставления адресных субсидий и субсидий ЖСК на техприсоединение к сетям, благоустройство прилегающей территории и установку лифтов», — говорится в сообщении.

Напомним, что недостроенный многоквартирный дом №4 на улице Волховской выставили на торги в конце июля 2023 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Октябрьском районе Новосибирска многоквартирный дом на улице Пролетарская не могли достроить с 2014 года. Его ввели в эксплуатацию в июне 2023 года после вмешательства прокуратуры.