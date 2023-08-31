В Новосибирской области ожидается высокая пожароопасность 4 класса с 1 сентября

В МЧС Новосибирской области предупредили о высокой пожароопасности с 1 сентября.

В Новосибирской области ожидается высокая пожароопасность 4 класса с 1 по 4 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирской УГМС», высокая пожароопасность ожидается в Северном, Венгеровском, Убинском, Барабинском, Чулымском, Коченёвском, Чистоозёрном, Купинском, Баганском, Здвинском, Доволенском, Кочковском, Ордынском, Краснозерском и Карасукском районах.

В этих районах увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров,

«Во избежание пожаров, необходимо быть предельно осторожными в обращении с огнем, нельзя разводить костры. В условиях теплой и сухой погоды населению необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности», — отметили в МЧС.



Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском из-за удара молнии начался лесной пожар.