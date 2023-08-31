Вдохновлять, настраивать, приближать: как общаться с детьми цифровой эпохи?

30 августа на базе НГПУ состоялась окружная Ассамблея Российской академии образования. В число ключевых спикеров вошли преподаватели НГПУ — профессор кафедры педагогики и психологии ИЕСЭН НГПУ Татьяна Леонидовна Чепель, заведующий кафедрой педагогики и психологии ИИГСО НГПУ Татьяна Александровна Ромм и профессор кафедры Зоя Ивановна Лаврентьева. Все они сосредоточились на одном из важнейших аспектов образования – воспитании.

На фото: Доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и психологии Института истории, гуманитарного и социального образования НГПУ Зоя Ивановна Лаврентьева

Профессор Татьяна Леонидовна Чепель, которая также является главным внештатным педагогом-психологом Министерства образования Новосибирской области, предложила вниманию участников Ассамблеи доклад «Психологические основы воспитания современных детей и подростков». Как отмечает исследователь, ключевой проблемой сейчас является то, что школа пока находится в поиске средств, форм и методов воспитательной работы, адекватных психике современного ребенка и подростка

«Опорой могут стать, во-первых, современное представление о возрасте и психических особенностях развития, во-вторых, основы психологии воспитания и, в-третьих, основы психологии личности – знание психологических механизмов присвоения смыслов, ценностей, моделей поведения, которые совсем другие, нежели механизмы усвоения знаний, приобретения навыков и умений. Какой он — абориген цифровой эпохи? Он совсем другой, изменения есть как позитивные, так и негативные, но в любом случае они качественно меняют ребенка. Он не лучше и не хуже ребенка условных девяностых — он другой», — подчеркивает Татьяна Леонидовна Чепель.

На фото: Кандидат психологических наук, профессор кафедры педагогики и психологии Института естественных и социально-экономических наук НГПУ Татьяна Леонидовна Чепель

При общении с современным ребенком профессор Чепель рекомендует не подавлять его, а вдохновлять, не пугать, а настраивать, не отдалять, а приближать. Говорить не «Если ты не сделаешь домашнее задание, у тебя будет двойка», а «Если ты сделаешь домашнее задание, ты будешь чувствовать себя на уроке успешно». Кроме того, говорить нужно кратко, ярко, правдиво и с визуальной поддержкой. Воспитание — это ежедневный труд взращивания в ребенке смыслов, ценностей и моделей поведения, а механизм этого взращивания – вовлечение в интересную совместную деятельность.

Заведующий кафедрой педагогики и психологии ИИГСО, руководитель методологического семинара по педагогическим наукам при научном центре РАО НГПУ Татьяна Александровна Ромм выступила с докладом «Успешность организации воспитательной работы в школе: ценности, стратегия и ресурсы».

«Ресурсы, которые необходимы для воспитания, должны осознаваться на уровне управленческих структур образовательной организации и тех людей, которые непосредственно занимаются воспитательной деятельностью. Так, со стороны управления необходима грамотная ресурсная поддержка, понимание того, что они хотят от образовательной организации и чем могут помочь — информационной поддержкой, переобучением, повышением квалификации. На уровне школы важна поддержка директором воспитательной деятельности как значимой. Ну и на уровне педагога, прежде всего, необходима поддержка активности, самостоятельности, заинтересованности ребенка к участию в тех проектах воспитательной направленности, которые предлагает школа», — отмечает Татьяна Александровна Ромм.

На фото: Заведующий кафедрой педагогики и психологии ИИГСО НГПУ, доктор педагогических наук, профессор Татьяна Александровна Ромм

Что еще необходимо для успешной воспитательной работы в школе и комфортного пребывания в ней ребенка — подробности на сайте НГПУ https://nspu.ru