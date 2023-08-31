Веселые игры, море добра и веселья: День знаний-2023 отметят в Центральном парке Новосибирска

Уже завтра, 1 сентября тысячи учащихся вновь сядут за школьные парты. Новый учебный год обещает им интересные уроки, увлекательные проекты и возможности для личностного роста. Для детей и их родителей День знаний является символом нового начала, надежд и перемен.

Команда СибФМ Group приглашает новосибирцев и гостей города провести этот замечательный день в Центральном парке. Развлекательная программа стартует в 12:00, а закончится в 18:00.

Взрослые и дети смогут поучаствовать в семейных соревнованиях и играх на свежем воздухе, что поспособствует созданию добрых детских воспоминаний. Призы за участие в розыгрышах и соревнованиях предоставят возможность получить не только физическую награду, но и эмоциональную удовлетворенность. Атмосфера радости и веселья насытит любого на свершение нового и интересного.

Ведущие творческих мастер-классов вдохновят будущих школьников на обучение, раскроют их потенциал и заинтересуют искусством.

Родители тоже не останутся в стороне. Для них образовательные партнеры подготовили специальные тренинги, чтобы помочь им развивать навыки и знания вместе с детьми. Взрослые узнают о современных методах обучения, новых тенденциях в образовании и возможностях развития своего ребенка. Площадка станет платформой для обмена полезным опытом и взаимной поддержки.

Если вы устанете и проголодаетесь, вы всегда сможете утолить голод, попробовав наивкуснейшие блюда и напитки, которых на нашем мероприятии будет достаточно. Каждый найдет что-то по душе.

Также, в преддверии Дня знаний мы решили порадовать наших читателей и издать специальный выпуск нашей газеты «Аргументы и факты», который будет содержать образовательный контент. В этом выпуске вы найдете: интервью с министром образования, рекомендации психологов по адаптации детей к учебным заведениям, а также вдохновляющие статьи о том, как правильно организовывать учебный процесс и многое другое!

Запечатлите моменты радости, смеха и любви с вашими близкими. Создайте воспоминания, которые будут сопровождать вас на протяжении всей жизни. Не упустите возможность оставить след своих счастливых моментов в нашей фотозоне.

Давайте вместе отметим этот замечательный праздник и создадим захватывающие моменты вместе! Присоединитесь к нашей компании и насладитесь атмосферой радости и праздничного настроения. Ждем вас!