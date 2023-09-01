Аллерголог Грек назвала главную причину осенней хондры

Основной причиной роста болезней осенью становится изменение погоды.

Ведущий аллерголог-иммунолог «CM-Клиники» в Санкт-Петербурге Елена Грек рассказала, что осенью россияне заболевают не только ОРВИ и простудой. По ее словам, у человека могут обостриться болезни суставов и кожи, неврологические и психологические заболевания, аллергии, проблемы с ЖКТ, пишет «Секрет фирмы».

«Вовремя адаптироваться к причудам погоды удаётся не всем: в результате возрастает риск переохлаждений, а следом за ним — и заражения одним из многочисленных респираторных вирусов», — объяснила специалист.

Еще одна причина осенней хондры — ослабленный иммунитет.

«Особенно осторожными следует быть тем людям, которые в конце августа или в первую половину сентября планируют отпуск на море. В их случае злую шутку с иммунитетом запросто может сыграть резкий перепад температур», — подчеркнула врач.

Вдобавок у человека могут появиться психологические обострения.

«Нехватка провоцирует колебания гормонального фона и эмоционального состояния человека. В результате человек становится более подвержен депрессивным состояниям, тревожности и навязчивым мыслям», — добавила аллерголог.

Напомним, главный аллерголог-иммунолог Югры рассказала о мерах профилактики аллергии.