Депутат Госдумы Виктор Игнатов поздравил учеников Верх-Тулинского сельсовета с Днём знаний

В Новосибирской области депутат ГД Виктор Игнатов поздравил школьников с началом учебного года.

Депутат Государственной Думы РФ Виктор Игнатов поздравил учеников Верх-Тулинского сельсовета с началом нового учебного года. Сегодня во всех образовательных учреждениях сельсовета состоялись торжественные линейки, посвященные Дню знаний.

Новый крупнейший центр образования в селе Верх-Тула, открытый в 2022 году, принял 1320 школьников. Он полностью оснащен всем необходимым, включая отдельные рекреации для начального, среднего и старшего звена, а также столовую на 500 мест.

Новая школа создает для детей возможность всестороннего полноценного культурного, творческого и физического развития. В своем поздравлении депутат пожелал ученикам крепкого здоровья и благополучия в семьях, а также интересного и плодотворного учебного года.

В следующем учебном году порог трех образовательных учреждений Верх-Тулинского сельсовета переступят 2260 учеников, в том числе 270 первоклассников.

Напомним, сегодня Сиб.фм показал, как прошли торжественные линейки 1 сентября в Новосибирске.