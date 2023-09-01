Диана Гурцкая довела поклонников до слёз своим видом после потери мужа

Знаменитая певица Диана Гурцкая до сих пор не оправилась от потери — поклонники обратили внимание на поникший вид звезды.

Диана Гурцкая, которая потеряла своего мужа Петра Кучеренко в мае этого года, появилась в Кремле на День знаний со звездами. Однако присутствующие отметили, что знаменитость изменилась. Она не улыбается и не желает общаться с посторонними. К тому же, она появилась без макияжа, что ранее было невозможным.

Перед выступлением Гурцкая закрылась в своей гримерке и вышла на сцену в окружении своих помощников. Во время ее выступления многие присутствующие расплакались, включая мужчин.

Однако, несмотря на сильные переживания, на голосе звезды это не отразилось, ее вокал остается по-прежнему мощным. После выступления Диана тут же уехала из Кремля и не стала общаться с журналистами.

Звезда регулярно бывает на кладбище и ухаживает за могилой своего мужа. Ее окружение признало, что она пока не может прийти в себя после потери любимого человека. Петр Кучеренко скончался в результате сердечного приступа на борту самолета в возрасте 46 лет.