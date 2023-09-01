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общество

До +23 градусов потеплеет в Новосибирске 1 сентября

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Начало нового учебного года в Новосибирске будет теплым.

В пятницу, 1 сентября, в Новосибирске ожидается теплая погода без осадков. Об свидетельствуют данные Западно-Сибирского УГМС.

По данным синоптиков, будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах от +21 до +23 градусов.

Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

В Новосибирской области воздух прогреется до +24 градусов. Порывы ветра достигнут 15 м/с. Местами ожидаются дожди.

Напомним, ранее стало известно, что в школе на Чистой Слободе в Новосибирске открыли 15 первых классов.

#погода #Новосибирск
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Марина Домрачева
Журналист

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