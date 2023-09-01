Двойной праздник в селе Шайдурово

С открытием долгожданной школы в селе Шайдурово Сузунского района сегодня поздравил сельчан Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Сегодня, первого сентября, в селе Шайдурово Сузунского района – двойной праздник. Не только День знаний, но и день, когда открыла свои двери новая школа. Ее педагоги убеждены: строительство здания не состоялось бы без поддержки Губернатора Андрея Травникова и Председателя Законодательного Собрания Андрея Шимкива.

«Эти люди не обходят стороной наше село, оказывают всяческую помощь, всегда держат руку на пульсе, – говорит директор школы Анна Ястребова. – Когда строили, даже не верилось, что у нас будет такая большая школа. Некоторые из жителей говорили, что получится долгострой. Но мы верили. И вот сегодня и в школе, и в селе большой праздник».

Школьное здание в Шайдурово в 2019 году признали аварийным, впоследствии снесли. Было принято принципиальное решение, и впервые за последние 30 лет в одном из сёл района, если не считать Сузуна, начала строиться новая трехэтажная школа. Депутаты по округу №13 Андрей Шимкив и Евгений Покровский вместе с гендиректором АО «Бердский строительный трест» Александром Ворониным в 2021 году дали старт возведению школьного здания, заложив первый блок в основу фундамента.

Спикер Заксобрания высказал твердую позицию: «Где работает крепкое хозяйство и есть живая экономика, там школы необходимо строить, дороги делать. Те люди, которые здесь живут и работают, заслуживают качественную инфраструктуру. Иначе мы не сохраним территории, не сохраним села».

Стоимость строительства составила почти 600 млн рублей. Трехэтажная школа общей площадью 7,7 тысяч кв. м рассчитана на 132 учащихся. Ннаполняемость каждого класса составляет не более 12 человек. Здание отвечает всем современным требованиям, в нем созданы условия для получения качественного школьного образования: обустроены учебные кабинеты, спортивный и тренажерный залы, актовый зал на 80 мест, столовая на 70 мест, удобные гардеробные, библиотека и мастерские. Один блок занимает начальная школа, где помимо учебных кабинетов размещены компьютерный класс, спальные и игровые помещения для групп продленного дня. В остальных блоках, предназначенных для среднего и старшего звена, оборудованы кабинеты, лаборантские, универсальные мастерские, кабинеты коррекционной педагогики.

Поздравляя щайдуровцев с открытием новой школы, Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив передал селянам поздравления от Губернатора Андрея Травникова и сердечно поблагодарил руководителя АО «Бердский строительный трест» Александра Воронина. Как сказал спикер, «один из немногих в регионе кто может построить и с отличным качеством школу, поликлинику за один год».

«Уважаемые учителя, школьники, родители. Поздравляю вас с 1 сентября! Желаю всем здоровья, счастья! Сегодня каждый из нас взрослых вспоминает свой первый класс, своего первого учителя. Я хочу, чтобы для детей, которые сегодня пошли в первый класс, эта школа стала стартом в жизни. Чтобы они по-настоящему полюбили свою страну и свою малую Родину. Чтобы любили своих родителей – ребята, слышите? Чтобы хорошо учились, чтобы у вас всегда был любимый учитель, и чтобы вас учителя любили. Здоровья вам и успехов. И самое главное – чтобы в это тяжелое время у нас была Победа!» – подчеркнул Андрей Шимкив.

На новоселье от депутатов Законодательного Собрания Андрея Шимкива и Евгения Покровского школа получила сертификат на 500 тысяч рублей для приобретения одежды сцены, а каждый первоклассник – персональный подарок.

Семнадцать первоклашек приступили сегодня к изучению наук в Шайдуровской школе имени Героя Советского Союза Г.И. Выглазова. А всего за школьные парты здесь сели 130 учащихся, включая детей из рядом расположенного села Малая Крутишка, откуда организован бесплатный подвоз обучающихся.

Гостей села познакомили с учреждением. Здесь не только преподают предметы по основной программе, но и ведут свою деятельность музей «Родная пристань», юнармейское объединение, спортивный клуб «Стрела», секции по волейболу, баскетболу, городошному спорту, шахматам, а также школьный театр и кружки танцев. В планах – открытие специализированного класса агро-технологического направления и реализация программы профессионального обучения на тракториста категории «С» в рамках сетевого взаимодействия с Сузунским филиалом Колыванского аграрного колледжа. Прорабатывается вопрос размещения в новом здании двух разновозрастных групп детского сада и взаимодействия со школой села Чингис Ордынского района.