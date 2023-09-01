Двор на Сибиряков-Гвардейцев обновили ко Дню Соседей

Открытие обновленного дворового пространства прошло во дворе улицы Сибиряков-Гвардейцев 21/1.

Мероприятие, которое состоялось 31 августа, приурочили ко Дню Соседей, празднику, который ежегодно отмечают во многих дворах Новосибирска.

«Это наша давняя традиция проводить праздник День Соседей. Обычно люди сами выходят с инициативой, предлагают что-то, а мы помогаем. Но самая главная задача — создать условия, чтобы вышли пожилые люди, мамочки с ребятишками», — сообщил депутат горсовета Игорь Кудин.

Взрослые наслаждались атмосферой мероприятия и приятным общением. Дети участвовали в веселых играх и соревнованиях.

Аниматоры сфотографировались с каждым из ребят, а после угостили сладостями.

Новое дворовое пространство стало настоящим центром социальной жизни для жителей района. В рамках программы «Комфортная городская среда» был проведен ряд обязательных мероприятий.

Особую роль в обустройстве двора и улучшении соседской жизни сыграло ТОС, поэтому на празднике прошло награждение самых инициативных деятелей организации.

Праздник дополнили открытием новой детской площадки. Теперь во дворе есть безопасное покрытие для детей, новые поребрики и игровое оборудование. За домом, где находится парковочная зона, поставили энергосберегающие светильники, которые днем заряжаются от солнечной энергии.

Благодаря общим усилиям дворовое пространство претерпело полное преображение и стало тем местом, где каждый нашел себе занятие по душе и смог насладиться прекрасной атмосферой.

Праздник завершился совместным душевным чаепитием и дегустацией дачного урожая.