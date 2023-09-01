Крым принял свыше 2,4 миллионов туристов с начала года

Текущие показатели вдвое меньше прошлогодних.

В 2023 году явного ажиотажа на поездку в Крым среди туристов не было. С начала сезона курорт посетили свыше 2,4 миллионов россиян, что вдвое меньше, чем в прошлом году, пишет RTVI.

Директор санатория Кирова или Health&Resort Kirov Олег Царев признает, что в этом году турпоток в Крым существенно ниже.

«На сентябрь сейчас забронировано 91% номеров. Но это для Крыма исключение. Везде почти падение в два раза от прошлого года, хотя и он был не самым лучшим для туриндустрии», — рассказал он.

Царев подчеркнул, что некоторые санатории и отели, работавшие круглогодично, будут вынуждены перейти на сезонный режим работы, так как владельцы не смогут выплачивать зарплату сотрудникам в зимние, более скудные месяцы, когда деятельность предприятия убыточна.

Напомним, эксперты строительной отрасли назвали стоимость ремонта Крымского моста.