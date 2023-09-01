Мастер депиляции из Новосибирска назвала необычные интимные стрижки для мужчин

Специалист из Новосибирска рассказала, к каким необычным интимным стpижкам проявляют интерес мужчины.

Мастер депиляции из Новосибирска Ольга рассказала, что мужчинам интересны такие необычные интимные стpижки, как стрелки, елки, лапы животных, блёстки. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

По словам специалиста, работа с мужчинами более интересная, поскольку женщины в своем выборе более консервативны. Она отметила, что представительницы прекрасного пола в большинстве случаев просят или полностью убрать волосы, или оставить трапецию или треугольник. Что касается мужчин, то они предпочитают необычные интимные стpижки, для чего используются специальные трафареты.

Ольга подчеркнула, что некоторые мужчины хотят, чтобы им сделали интимное окрашивание. Но таких просьб мало. Ольга сталкивалась с подобным лишь раз. Она сообщила, что среди мужчин и женщин популярны глиттер-тату.

«На Новый год один мужчина решил сделать необычный сюрприз девушке и сделал в зоне депиляции пару наклеек и татуировку с блёстками», — сказала мастер.

Она добавила, что в Новосибирске интимные стpижки широко не распространены. Горожане выбирают преимущественно полное отсутствие волос.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области в последние дни лета стартовал пик грибного сезона.