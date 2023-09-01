В Новосибирске пройдут затяжные дожди с 2 по 8 сентября.

В начале сентября Новосибирск накроют затяжные дожди с грозами.

Так, по данным «Gismeteo», 2 и 3 сентября ожидается небольшой дождь с грозами. Температура воздуха в эти дни будет держаться на отметке в +19, +21 градусов. Осадки продлятся до 8 сентября.

В ФГБУ «Западно-Сибирском УГМС» обещают переменную облачность с небольшими дождями. 2 сентября температура воздуха прогреется до +23 градусов, 3 сентября также до +23, 4 сентября до +24, а с 5 числа начнется похолодание, температура опустится до +16 градусов.

Однако, по данным «Яндекс.Погода», осадки ожидаются только с 4 сентября. Сервис в этот день обещает небольшой дождь и +17 градусов тепла.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области ожидается высокая пожароопасность 4 класса с 1 сентября.