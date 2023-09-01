Новосибирская область столкнется с заморозками до -2 в ночь на 8-9 сентября

Синоптик Кичанова заявила об ожидании заморозков до -2 в Новосибирской области в ночь на 8-9 сентября.

Начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова рассказала, что в ночь на 8-9 сентября в Новосибирской области могут фиксироваться заморозки до -2 градусов. Об этом сообщает портал VN.ru.

По словам специалиста, заморозки будут наблюдаться преимущественно в северной части региона. Что касается Новосибирска и пригорода, то там их не будет. Кичанова отметила, что близ водоемов будет не так прохладно, ведь вода еще весьма теплая. Причем заморозки ожидаются в тонком приземном слое, а не в воздухе.

Синоптик подчеркнула, что в первые дни осени в регионе будет прохладно и дождливо. 2-3 сентября можно будет наблюдать умеренное похолодание. В области температура составит +18...+23 градуса, местами небольшие дожди и грозы, в мегаполисе — +20...+22 2 сентября и +19...+21 3 сентября.

4 сентября в регионе похолодает до +14...+19, местами до +24, в Новосибирске — до +17...+19. Небольшие дожди станут умеренными. В дальнейшем, как сообщила Кичанова, влияние холодного фронта начнет распространяться все сильнее. Ночью 6 сентября прогнозируется до +2...+7. В дневные часы будет до +11...+16.

Как ранее писал Сиб.фм, Новосибирск накроют затяжные дожди с грозами.