Новые правила для водителей вступили в силу с 1 сентября

В первый день осени начали действовать новые правила для автомобилистов.

С 1 сентября вступили в силу новые ограничения для российских водителей. Теперь штраф можно получить за большее количество нарушений.

Перегиб, надрыв тормозных шлангов и трубок, трещины, неработающий стояночный тормоз, подтекание тормозной жидкости — теперь всё это может стать основанием для штрафа. Кроме того, за неисправность антиблокировочной системы тормозов можно получить штраф в размере 500 рублей.

За езду на несезонной резине также выписывается штраф в 500 рублей. Например, в декабре-феврале нельзя ездить на летней резине, а в июне-августе — на шипованной. Если зимней резины не оказалось у водителей грузовиков и автобусов, они должны иметь при себе цепи противоскольжения.

В новых правилах указан перечень элементов, которые разрешено установить на лобовом стекле. Автомобилисты, крепящие на лобовое стекло видеорегистраторы или крупные радары-детекторы, затрудняющие обзор, тоже должны будут оплатить штраф в 500 рублей. К тому же, в фарах теперь нельзя использовать не соответствующие требованиям источники света.

За тонирование стёкол продолжат штрафовать водителей. Их светопропускаемость должна составлять не менее 70%, а на автомобилях с бронезащитой — не менее 60%.

Напомним, что в связи с ростом жителей власти планируют внести изменения в транспортную схему центра Новосибирска. Трамвайное кольцо в сквере за НОВАТом хотят убрать.