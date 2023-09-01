Обучаться в вузах Новосибирска начали 105 тысяч студентов

В вузах Новосибирска приступили к обучению 105 000 студентов.

Студенты и преподаватели высших учебных заведений 1 сентября получили поздравления от членов правительства Новосибирской области от имени губернатора. Об этом сообщили в пресс-центре регионального правительства.

В День знаний заместитель губернатора Ирина Мануйлова побывала в Новосибирском государственном техническом университете, посетив энергокласс и лаборатории «Таврида-электрик». Кроме того, она присоединилась к торжественному открытию нового общежития НГТУ.

Поздравляя учащихся и преподавателей Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики с началом очередного учебного года, заместитель губернатора Максим Кудрявцев назвал связь, ИТ, телеком самыми динамично развивающимися отраслями. Он заявил, что работать со стремительно развивающейся отраслью очень интересно.

В своем обращении к первокурсникам СибГУТИ министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь отметил, что молодые люди попали в один из самых лучших вузов России. Он добавил, что каждый год в образовательных организациях области наблюдается рост количества обучающихся по программам ИТ-направленности.

Как ранее писал Сиб.фм, Травников, Локоть и Терешкова поздравили школьников Новосибирска с 1 сентября.