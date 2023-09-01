Опубликован чёрный список артистов, которым запретили въезд в РФ из-за критики СВО

Некоторые публичные личности не поддержали специальную военную операцию и покинули Россию.

Многие знаменитости, не поддержавшие российскую спецоперацию и столкнувшиеся с санкциями, покинули страну. Некоторые из них попытались вернуться, но столкнулись с запретом на въезд, пишет NEWS.ru.

Так, певица Наргиз Закирова получила уведомление о запрете на въезд в Россию на 50 лет, а ведущему «Орла и решки» Антону Птушкину тоже не разрешено въезжать на территорию России до 2072 года. В прошлом году в Сети появился список «запрещенных в РФ артистов», включающий 31 человека, в том числе Светлану Лободу, Анастасию Каменских, Дмитрия Монатика и других.

Светлана Лобода и Вера Брежнева также покинули Россию после начала спецоперации. Лобода живет с дочерьми в Латвии и заявила о порыве связей с РФ, а Брежнева выставила на продажу свой особняк в Подмосковье и выступает за границей. Группа Little Big уехала в Америку, а Алла Пугачева с семьей уехала в Израиль.

Дмитрий Назаров и Чулпан Хаматова также переехали за границу. Назаров и его жена работают над проектом и планируют гастроли, однако доходы после переезда сократились. Хаматова жалуется на трудности эмиграции и отмечает, что переезд в другую страну стал для нее самым сложным периодом в жизни.